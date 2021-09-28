В Москве утвердили проект благоустройства территории у трех станций МЦД-1

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Работы по благоустройству территории проведут у станций Долгопрудная, Новодачная и Марк МЦД-1. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям Долгопрудная, Новодачная и Марк МЦД-1 - участок от МКАД до границ города Москвы площадью 30,27 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект благоустройства предусматривает работы по реконструкции четырех пешеходных переходов через Новодачное шоссе и прилегающей улично-дорожной сети, включая улицу Генерала Артемьева с организацией подъезда к ТРЦ "РИО".

Вдоль Долгопрудненского и Новодачного шоссе создадут сеть велодорожек протяженностью 2 км. Рядом со станциями Долгопрудная, Новодачная и Марк организуют площадки для парковки и проката велосипедов, а также парковки для автомобилей. От станций до остановок общественного транспорта пассажиры смогут пройти под навесами, защищающими от дождя и снега.

Благоустройство территории, прилегающей к станциям Долгопрудная, Новодачная и Марк, является частью проекта развития МЦД-1 "Белорусско-Савеловский".