В Москве с улиц и дворов убрали почти 50 тыс. брошенных или разукомплектованных машин

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Жители Москвы за девять лет более 110 тыс. раз пожаловались на портале "Наш город" на брошенные или разукомплектованные машины, всего с улиц и дворов было убрано почти 50 тыс. автомобилей. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель ГКУ "Новые технологии управления", ответственного за развитие проекта "Наш город", Александр Пищелко.

"Почти 50 тысяч заброшенных или разукомплектованных машин удалось вывезти с улиц и дворов Москвы благодаря порталу "Наш город". Жители сообщали об оставленных без хозяина легковых и грузовых автомобилях, автобусах и прицепах. На портале "Наш город" с 2012 года пользователи могут оставлять обращения на тему "Брошенные разукомплектованные транспортные средства". За 9 лет москвичи написали о проблеме более 110 тысяч раз", - сказал Пищелко.

Он пояснил, что определить заброшенные и разукомплектованные автомобили можно по нескольким признакам. Такие машины годами стоят без движения. У них спущены или сняты колеса, а на крыше скопилась грязь и сухая листва. Может отсутствовать дверь, стекла, капот или крышка багажника.

Обнаружив транспорт, который подходит под описание, пользователю достаточно сфотографировать его и отправить снимок на портал "Наш город", указав адрес, где обнаружена проблема. Разместить обращение нужно в теме "Брошенный разукомплектованный автомобиль во дворе" или "Брошенный разукомплектованный автомобиль на проезжей части" в зависимости от того, где стоит бесхозная машина. После публикации сообщение поступает в ответственный орган власти - управу района. В течение трех дней после получения обращения специальная комиссия обследует транспортное средство и выясняет, является ли оно на самом деле брошенным и разукомплектованным.

"В 60% случаев после такой проверки по обращениям на "Наш город" удавалось найти хозяина автомобиля. При таком развитии событий, если транспортное средство было признано разукомплектованным, собственнику дают время на самостоятельное решение проблемы. Он должен привести машину в надлежащий вид или эвакуировать своими силами. Если владелец не выполнил необходимые действия, автомобиль вывозят городские службы. То же происходит и в случае, если установить собственника оказалось невозможно", - добавил Пищелко.

По словам эксперта, на этапе эвакуации иногда возникают трудности. Например, из-за узких проездов или высокой плотности парковки. В таком случае процесс затягивается. Кроме того, транспортное средство может участвовать в следственных мероприятиях, тогда транспортировка также будет невозможна в течение длительного времени. Когда транспорт эвакуируют, его отправляют на специализированную стоянку.