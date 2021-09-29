На ВДНХ подготовили специальную акцию в честь Дня пожилого человека

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Специальная акция в честь Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, пройдет на ВДНХ в Москве. В этот день горожане старшего поколения смогут бесплатно посетить знаменитые павильоны, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ВДНХ.

"Приглашаем пожилых людей отметить этот день на ВДНХ и провести его интересно. Два крупнейших музейных комплекса главный выставки страны - центр "Космонавтика и авиация" и центр славянской письменности "Слово", расположенные в знаменитых павильонах "Космос" и "Земледелие", предлагают пенсионерам 1 октября не только бесплатный вход, но и специальные бесплатные экскурсии. Для входа достаточно предъявить пенсионное удостоверение, а экскурсии доступны по предварительной регистрации," - рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Экскурсии в центре "Космонавтика и авиация" состоятся в 1 октября в 13:00, 15:00 и 17:00. Гости узнают о главных событиях из истории отечественной космонавтики, им покажут образцы техники, благодаря которым наша страна стала ведущей космической державой.

Первый искусственный спутник, первый человек в космосе, первый выход в открытый космос, первые орбитальные станции - все это достижения российской науки. Также экскурсоводы расскажут о современном развитии космонавтики и перспективах изучения космического пространства. В связи с проведением фасадных работ с 28 сентября по 1 октября вход в центр "Космонавтика и авиация" временно осуществляется с тыльной стороны - напротив павильона № 51 "Мясная промышленность".

"Бесплатные обзорные экскурсии в центре "Слово" пройдут 1 октября в 11:00 и 13:00. Посетители познакомятся с древнейшими литературными произведениями, дошедшими до наших дней, узнают о первых алфавитах: кириллице и глаголице", - говорится в сообщении.

Погружению в исторический контекст помогут интерактивные экспонаты: монастырская келья, земская школа, печатная мастерская. Для посетителей центра доступны специальные зоны, где можно самостоятельно проследить историю букв, послушать народный и городской фольклор.

О празднике

Международный день пожилых людей отмечается во всем мире ежегодно 1 октября с 1990 года после выхода соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Организация ставила своей целью привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста. 1 октября во многих странах проходят различные фестивали, конференции и конгрессы, посвященные правам пожилых людей и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции.