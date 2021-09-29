В московских пансионатах для ветеранов проживает почти 1 тыс. людей старше 85 лет

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Всего 3,3 тыс. человек проживают в столичных пансионатах для ветеранов труда. Из них почти 1 тыс. человек старше 85 лет, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"В стационарных социальных учреждениях растет число долгожителей. Около 30% проживающих в пансионатах и геронтологических центрах уже отметили 85-летие, из них 540 человек достигли 90 лет и 13 человек перешагнули 100-летний рубеж. Увеличение доли долгожителей в городских домах-интернатах говорит о своевременной помощи, высоком качестве жизни старшего поколения и должном уровне ухода с использованием современных технологий", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.

Он добавил, что всего в столичных пансионатах для ветеранов труда проживают 3,3 тыс. человек.

"Горожане сегодня могут воспользоваться комплексом мер, направленных на заботу о старшем поколении: не остаются в стороне и люди, нуждающиеся в постоянной поддержке и уходе. Для них в столице открыты 11 пансионатов для ветеранов труда. Помимо ухода и посторонней помощи в самообслуживании, с пожилыми людьми здесь работают специалисты по социальной реабилитации и психологи. Сотрудники учреждений помогают пенсионерам и ветеранам активно и интересно проводить время и реализовать себя", - рассказал собеседник агентства.

Среди проживающих пансионатов для ветеранов труда есть и участники проекта "Московское долголетие". Они ответственно подошли к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, и все, у кого не было медицинских противопоказаний, привились от нее зимой, а недавно почти 98% проживающих в домах-интернатах прошли повторную вакцинацию. Самой старшей жительнице пансионатов для ветеранов труда - 104 года.

По данным пресс-службы, сотрудники домов-интернатов регулярно проходят курсы повышения квалификации, также обучение проводят известные российские и зарубежные эксперты. Город осуществляет своевременную закупку оборудования и необходимого оснащения. Большое внимание в учреждениях уделяется мероприятиям по профилактике инфекционных заболеваний и межведомственному взаимодействию, в том числе с департаментом здравоохранения города Москвы.