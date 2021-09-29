Московский международный салон образования начнется 6 октября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский международный салон образования (ММСО) пройдет с 6 по 8 октября в столице. Главной его темой станет баланс между традиционным и цифровым форматом обучения, а новшеством этого года станет участие в нем всех финалистов конкурса "Учитель года России", сообщил в среду директор АНО ММСО Максим Казарновский.

"Когда снова образование вернулось в свои родные стены, цифра оттуда никуда не ушла. И этот баланс между традиционным форматом обучения и цифрой, какой он складывается для системы управления образованием, для системы управления контентом и качеством для коммуникаций между всеми участниками образования - это некий вызов, который переходит в новую полярность и новые некоторые сущности. <…> Вот это является предметом основного фокуса всех трех дней. Будем исследовать эту линию", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Казарновского, салон охватит всю сферу образования: от дошкольного до высшего образования и корпоративного.

Одним из новшеств этого года станет то, что сразу 85 финалистов конкурса "Учитель года" примут участие в салоне. "В этом году есть несколько ключевых событий на салоне, чего не было никогда раньше. Например, одно из них - это [участие финалистов конкурса] "Учитель года России" 2021 года. И, собственно, мы впервые сможем увидеть лица современного российского образования, когда на площадку ММСО все 85 финалистов этого года придут, и мы сможем как на экспертов посмотреть на этих учителей", - рассказал он.