Два путепровода и тоннель построят в Москве для МЦД-3

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Холдинг "РЖД" построит в Москве два новых железнодорожных путепровода через Ярославское направление МЖД и Русаковскую улицу, а также реконструирует железнодорожный тоннель на станции Москва-Пассажирская-Казанская - основные инженерные сооружения, необходимые для запуска МЦД-3, сообщила в среду пресс-служба МЖД.

"В настоящее время развернуты работы по путевому переустройству станции Москва-Пассажирская-Казанская для реконструкции двухпутного тоннеля, который соединит Ленинградское и Казанское направления через Митьковскую соединительную ветвь, образуя линию МЦД-3. Работы ведутся в ночное время и в "окна" и не влияют на движение поездов, - приводятся слова начальника МЖД Михаила Глазкова.

Митьковская соединительная ветвь между линиями Казанского направления с одной стороны и Ленинградского направления с другой также будет реконструироваться. На ней для поездов МЦД-3 планируется строительство дополнительных главных путей, с укладкой новых стрелочных переводов, устройством опор контактной сети, переустройством системы регулировки движения поездов в автоматическом режиме в новом посту электрической централизации.

Для пропуска поездов на Ленинградское радиальное направление по Митьковской соединительной ветке будет возведен новый двухпутный путепровод через семь главных путей Ярославского и Ленинградского направлений, а также еще один однопутный путепровод через улицу Русаковская.