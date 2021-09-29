В Москве завершили благоустройство двух участков поймы реки Чермянки в парке "Яуза"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду ознакомился с итогами комплексного благоустройства двух участков поймы реки Чермянки в парке "Яуза" на северо-востоке столицы и рассказал о перспективах дальнейших работ на этом объекте.

"Мы продолжаем многолетний проект благоустройства парка "Яуза" - огромного зеленого массива. В этом году закончили еще два участка, на которых было создано пространство для отдыха мирового уровня. В планах на следующие годы - остальные участки поймы Яузы", - сказал мэр.

Он уточнил, что в результате благоустройства будет создан единый рекреационный маршрут от МКАД до Ростокинского акведука протяженностью свыше 16 км, связанный с Лосиным островом, Главным ботаническим садом РАН, Сокольниками и ВДНХ. По данным пресс-службы мэра, в 2016-2020 годах в рамках этого проекта было завершено комплексное благоустройство территорий вдоль Лазоревого, Чукотского и Тенистого проездов, Заповедной улицы и парка "Сад будущего".

В 2021 году работы были сконцентрированы в пойме притока Яузы - реки Чермянки от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и вдоль Юрловского проезда от улицы Молодцова. Общая площадь благоустройства составила 49,1 га. В шаговой доступности от этих территорий проживают порядка 85 тыс. москвичей. По обоим берегам Чермянки создан экомаршрут протяженностью почти 4 км. Для перехода через реку возведено восемь мостов.

Кроме того, были проведены работы по реабилитации местного пруда с устройством деревянного прогулочного настила и четырех видовых террас. На берегу Чермянки обустроены панда-парк, полностью модернизирован исторический спортивный кластер. На месте заброшенного футбольного поля сделано новое с искусственным покрытием и системой подогрева. Обустроены четыре теннисных корта, скейт-парк, площадка для игры в стритбол и другие спортивные объекты. Проект дополняют многочисленные детские площадки, площадки для выгула собак и комплексы уличных тренажеров.

Сейчас завершаются работы по созданию эколого-просветительского центра "Яуза" площадью 1,2 тыс. кв. м, в котором будут открыты интерактивные выставочные залы с современным мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента, профлаборатория и кафе. В 2022 и последующие годы благоустройство поймы реки Яуза будет продолжено. В планах - участки вдоль Северодвинской улицы, от Широкой до Енисейской улицы, вдоль Олонецкого проезда и Сухонской улицы, от улицы Декабристов до улицы Мусорского, у Ростокинской камвольно-отделочной фабрики и Ростокинский акведук.