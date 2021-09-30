В Московском зоопарке появились две особи краснокнижных приматов потто

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Две особи красокнижных приматов потто из Западной Африки поступили в Московский зоопарк, сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"В Московском зоопарке впервые поселились потто. Эти приматы из Западной Африки занесены в Международную Красную книгу. Дикая популяция с каждым годом неуклонно уменьшается", говорится в сообщении. Зоологи надеются получить от пары потомство и тем самым внести вклад в создание резервной популяции этого редкого вида.

Отмечается, что в природе эти животные чаще всего одиночки и встречаются с особями другого пола лишь в период размножения, однако новые обитатели столичного зоопарка мирно живут в одном вольере. Сначала они прошли обязательный месячный карантин, затем переехали в павильон "Дом приматов" на новой территории зоопарка. Найти их можно в экспозиции "Ночной мир", поскольку потто ведут ночной образ жизни.

"Мы постарались создать для наших новых обитателей условия, максимально приближенные к естественным. В тропиках потто почти не спускаются на землю, они предпочитают жить на кронах деревьев. Днем спят в густой листве или дуплах, свернувшись в клубок, а ночью отправляются на поиски пищи. Чтобы африканским приматам было комфортно у нас, мы обновили к их прибытию вольер. По стволам бамбука и стеблям лиан они могут ходить, а в листве ивовых и бамбуковых ветвей - укрыться от посторонних глаз. Также в жилище расставлены деревянные домики", - приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.

В тропиках потто активны в ночные часы, но посетители Московского зоопарка смогут увидеть их днем. "Оборудование экспозиции "Ночной мир" позволяет немного обмануть зверьков: днем работают лампы красного спектра, имитируя сумерки, а ночью, наоборот, включается яркий свет, и тогда потто уходят спать", - поясняется в сообщении.