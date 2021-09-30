В Москве открылась выставка "Билетик, пожалуйста!"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Выставка "Билетик, пожалуйста!" открылась в выставочном пространстве Северного речного вокзала в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея транспорта.

"Каждый посетитель сможет проследить эволюцию билетной системы московского метро, которая сегодня признана лучшей в мире. Помимо подробного экскурса в историю билетной системы, это презентация редких артефактов, хранящихся в личных архивах их владельцев. Экспозиция представлена в выставочном пространстве музея на Северном речном вокзале, в историческом зале ожидания", - рассказал собеседник агентства.

По словам директора музея транспорта Оксаны Бондаренко, метро - не только хранитель тайн, бескрайний источник вдохновения для режиссеров и писателей, самое романтичное место в Москве, но и отражение истории города и всей страны.

"Каждая его деталь эволюционировала и менялась, отражая происходящие события. От вагона и до билетика. О последнем и расскажет подробнее наша новая экспозиция", - сказала Бондаренко, чьи слова приводит пресс-служба.

Экспозиция представляет единую масштабную конструкцию в самом центре зала ожидания с витринами, где представлены билеты и жетоны разных лет, самый первый ламповый автомат по продаже узких магниток, счетчик и сортировщик монет, кодировщик билетов и многие другие предметы, которые демонстрируют эволюцию билетной системы московского метро.

Выставка доступна для свободного посещения в историческом зале ожидания Северного речного вокзала.