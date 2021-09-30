В Москве выявили более 1,7 тыс. ветхих объектов с начала года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. ветхих объектов выявлено в Москве с начала 2021 года. Об этом в четверг сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы Владислав Овчинский на пресс-конференции.

"В общей сложности по результатам инвентаризации мы выявили более 1,7 тыс. объектов, которые подпадали под признаки ненормативного состояния, по которым необходимо проводить работу", - сказал Овчинский.

По его словам, специалисты уже 100 объектов привели в порядок или демонтировали.

"Уже более 100 объектов или приведено в порядок, или демонтировано, Демонтировали в том случае, если было понимание, что привести в порядок эти объекты физически невозможно, и объекты несли потенциальную угрозу жизни", - уточнил он.