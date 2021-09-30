Велогонка Sputnik Criterium пройдет 3 октября на ВДНХ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Групповая гонка Sputnik Criterium (короткая трасса, замкнутая в кольцо) пройдет 3 октября на площади Промышленности ВДНХ в Москве. Общий призовой фонд гонки - 500 тыс. рублей, сообщила в четверг пресс-служба ВДНХ.

"Велогонка Sputnik Criterium пройдет 3 октября на площади Промышленности ВДНХ, огибая один из самых известных ее экспонатов - полноразмерную модель ракеты "Восток". Длина круга с пятью сложными поворотами составит 600 м, время заезда длится от 15 минут до одного часа. Каждый гонщик примет участие в одном из квалификационных заездов. Если с первого раза отобраться не получилось, участник может попробовать свои силы еще раз - в заезде "Последний шанс": попасть из него в финал можно в составе первой пятерки", - говорится в сообщении.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, выбрав одну из категорий: шоссе или fixed gear, учитывая велосипед, на котором планируется заезд. Регистрация и выдача чипов на площадке начнется 3 октября в 9:00, в 10:00 стартуют квалификации, с 14:00 - финальные заезды. Пятнадцать лучших из одного заезда пройдут в финал. Участникам гонок необходимо приехать заранее, чтобы получить чип хронометража, пройти техосмотр, узнать номер своего отборочного заезда и разогреться в специальной зоне.

В Sputnik Criterium могут соревноваться профессионалы и любители начиная с 18 лет. Увидеть захватывающие соревнования может любой гость ВДНХ, пришедший в этот день на площадь Промышленности. Вход свободный. На площадках выставки продолжают действовать профилактические меры: на открытых территориях соблюдается социальная дистанции, в павильонах - масочный режим.