В Москве для участников чемпионата по программированию ICPC организуют экскурсии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Культурную программу, включающую в себя экскурсии, подготовили в Москве для 1,5 тыс. участников чемпионата по программированию ICPC. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.

"Одним из ключевых моментов - не дать айтишнику оторваться от реальности. И мы организовываем очень хорошую культурную программу несмотря на то, что у участников все поминутно расписано. Московский кремль со всеми красотами, историей Руси будет представлен детально каждому участнику. И это очень сложная логистика - 1,5 тыс. человек за два дня с профессиональными экскурсоводами на всех языках", - сказал Лысенко.

По его словам, Москва - это, безусловно, пример для России и цифровой мегаполис номер один и в Европе, и в мире. Сейчас в столице примерно 600 тыс. специалистов IT, которые находятся на рынке труда. Каждая пятая вакансия - это IT или связь, и их становится больше.

"С одной стороны, это хорошо, а с другой - это огромный вызов, потому что IT - это инструмент преобразования, цифровой трансформации", - подчеркнул министр.

Лысенко добавил, что также будут организованы трансляции и экскурсии для школьников, особенно для IT-классов. В Москве с 2019 года в 75 школах было организовано 140 таких классов. И каждый год порядка 4 тыс. детей получают необходимые навыки.

Финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) впервые пройдет в Москве с 1 по 6 октября. В соревнованиях в Москве примут участие более 100 команд. В них вошли свыше 350 программистов из 42 стран. ICPC - старейшее и самое престижное командное ИТ-соревнование в мире, которое проводится ежегодно с 1977 года. Россия присоединилась к чемпионату в 1995 году и сегодня опережает все страны по количеству медалей.