На ВДНХ отметят всемирный день архитектора

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Специальная программа пройдет 3 и 4 октября на ВДНХ в Москве в честь всемирного дня архитектора. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ВДНХ.

"Для ВДНХ День архитектуры - это не только профессиональный праздник, он важен и для многих гостей выставки, которая является уникальным ансамблем: 49 объектов культурного наследия, признанные образцы советского ампира, неоклассики и модернизма плюс интересные творения современных зодчих. Специально для ценителей архитектуры выставка подготовила тематическую программу в честь праздника", - рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Он добавил, что посетителей ждут квиз и тематические экскурсии по павильонам, которые стали символами Москвы: "Космос", "Земледелие" и "Рабочий и колхозница". Гости познакомятся с историей их создания, узнают о судьбах архитекторов и художников и увидят результаты современной реставрации. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Так, например, в воскресенье, 3 октября, в 13:00, 15:00 и 17:00 мск в центре "Космонавтика и авиация" пройдет тематическая экскурсия "Космос: между небом и землей" об истории и архитектуре одного из самых известных павильонов ВДНХ. Гид-экскурсовод расскажет, как проектировали и строили здание, о его экспозициях разных времен, а также о комплексной научной реставрации, которая завершилась в 2018 году. Посетители также познакомятся с основными экспонатами центра "Космонавтика и авиация".

"В 15:00 и 18:00 в павильоне № 58, где сегодня располагается Центр славянской письменности "Слово", состоится экскурсия "Павильон "Земледелие": внутри и снаружи". Участники узнают, как павильон выглядел и назывался в разные годы истории ВДНХ, познакомятся с уникальным архитектурным стилем исторического павильона, рассмотрят разнообразный декор его экстерьера и интерьера и посетят экспозицию Центра славянской письменности, посвященную истории, настоящему и будущему кириллицы", - отметили в пресс-службе.