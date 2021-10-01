ПДК вредных веществ в воздухе на месте пожара в Новой Москвы не выявили

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе на месте пожара на складе в Новой Москве не выявлено. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Передвижная лаборатория проводит замеры воздуха, по результатам замеров ПДК не превышено", - сказали в пресс-службе. В МЧС добавили, что тушение пожара продолжается. "Вертолет совершил десять сбросов, 50 т воды", - добавили в ведомстве.

Пожарные не допустили распространения огня на соседнее здание. Тушение пожара осложняется тем, что на складе хранится большое количество воспламеняющихся материалов и предметов.

Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с пожаром. "Прокуратура Москвы поручила прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов проведение проверки по факту пожара, произошедшего в нежилом здании в поселке Мострентген в Новой Москве", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на складе по улице Адмирала Корнилова поступила в 10:36 мск. Строение охвачено огнем по всей площади - 3 тыс. кв. метров. Произошло обрушение кровли. К ликвидации пожара привлекается вертолет Московского авиационного центра. Пострадавших нет.