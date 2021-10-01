Супермаркет и офисы появятся после реставрации в Московской шерстоткацкой мануфактуре

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Реставрация объекта культурного наследия регионального значения "Московской шерстоткацкой мануфактуры" начала XX века предусматривает помещения под кафе, супермаркет, офисные помещения. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Москомэкспертизы.

"Cогласован проект документации для объекта "Реставрация с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Производственный корпус Московской шерстоткацкой мануфактуры" 1900 года (после 1917 года - Кунцевская ткацко-отделочная фабрика) по адресу: улица Петра Алексеева, дом 12, западный административный округ города Москвы. После проведения работ в здании бывшей мануфактуры появится кафе, супермаркет, офисные помещения, магазины и центр дополнительного образования для взрослых", - говорится в сообщении.

В рамках проекта по реставрации предусмотрено сохранение архитектурного облика фасадов на период 1914 года, сохранение объемно-пространственной композиции памятника в пределах наружных капитальных стен, высотных отметок по венчающему карнизу и конькам крыши, а также реставрация сохранившихся аутентичных металлических деталей, представляющих историческую ценность (таких как гонг и индикатор уровня воды в баке). Кроме того, запланировано воссоздание карнизов и аттиков, оконных и дверных проемов в исторических габаритах и устройство новых железобетонных лестниц. При этом предусмотрено раскрытие окон в уровне цокольного этажа, размещение лифтов и устройство входов. Детали фасадов останутся неокрашенными, а штукатурные откосы оконных и дверных проемов покрасят в белый цвет.

Предприятие акционерного общества Московской шерстоткацкой мануфактуры было открыто в 1889 году московской купчихой С.Ф. Сакс. Вплоть до Октябрьской революции мануфактура являлась ведущим текстильным производством Российской империи. После 1917 года предприятие было национализировано и получило имя Кунцевской ткацко-отделочной фабрики. В июле 1970 года на базе фабрики было организовано Московское производственное камвольное объединение "Октябрь", включавшее в себя Кунцевскую ткацкоотделочную и Калининскую прядильную фабрики. В постсоветские годы на территории предприятия расположился бизнес-парк "Октябрь".