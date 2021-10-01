Фотовыставка "90 лет развивая Москву" открылась в центре столицы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Фотовыставка "90 лет развивая Москву", посвященная 90-летию столичного департамента экономической политики и развития, открылась в Климентовском переулке в центре города. Фотографии позволят посетителям перенестись в прошлое и увидеть радикальные перемены, которые произошли с городом с начала XX века, сообщила в пятницу пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Исторические фотографии Москвы предоставлены партнерами фотовыставки - Информационным агентством ТАСС и Главным архивным управлением города Москвы, а также музеем архитектуры им. А. В. Щусева и жителями города.

"Большой вклад в качественные изменения Москвы внес департамент экономической политики и развития города. История департамента началась в 1931 году, когда была создана Московская городская плановая комиссия со штатом всего в девять человек. В течение всего времени Мосгорплан находился на острие самых насущных проблем экономики Москвы, решал важные задачи развития и управления городом. Новаторские подходы в управлении городским хозяйством, теоретические и практические разработки Мосгорплана были востребованы не только в Москве, но и в других городах бывшего СССР", - приводятся слова главы департамента Кирилла Пуртова.

Жители Москвы и гости столицы увидят, как на месте старых построек выросли современные кварталы, заболоченный берег Москвы-реки превратился в самую известную набережную города, а вместо заброшенных полей и тупиковых улиц возникли спортивные арены, прогулочные зоны и городские парки.

"Сегодня столица России - один из главных мегаполисов мира. Это мощный экономический конгломерат, успешно конкурирующий с самыми знаменитыми зарубежными столицами по качеству жизни, деловой активности, что подтверждается высокими позициями Москвы в престижных международных рейтингах. Наша задача сегодня - поддерживать эти высокие стандарты и прикладывать максимальные усилия, чтобы делать наш город еще более современным, красивым и комфортным для жизни, работы и отдыха", - добавил министр.

Современные фотографии созданы известным московским фотографом-урбанистом Дмитрием Чистопрудовым, автором уникальных фоторепортажей о Москве, победителем престижных премий в области пейзажной, репортажной и архитектурной фотосъемки.