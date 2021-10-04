В Москве начался отборочный тур столичного чемпионата "Абилимпикс-2021"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Отборочный тур на московский чемпионат "Абилимпикс-2021" стартовал в столице. Первый этап конкурса профессионального мастерства среди людей с инвалидностью продлится до 15 октября, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"На 32 площадках города начались соревнования отборочного тура московского чемпионата "Абилимпикс-2021". Первый этап конкурса профессионального мастерства среди людей с инвалидностью продлится до 15 октября. В нем примут участие 2 027 мастеров. Больше половины участников - школьники", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Александры Александровой, в этом году участники "Абилимпикса" встретятся очно.

"На площадке они не только смогут проявить свой профессионализм, но и познакомиться с лучшими работодателями сферы, в которой мечтают работать. Больше половины участников еще учатся в школе. Мы понимаем, как важно для ребят с особенностями здоровья с раннего возраста начать выстраивать свой карьерный путь. На чемпионате им помогают определиться с профессией, увидеть возможности для развития своих талантов и в будущем выйти на рынок труда компетентными и уверенными в себе специалистами", - сказала она.

Соревнования отборочного тура пройдут очно на базе столичных колледжей, учебного центра "Профессионал" и Международного центра подготовки и развития массажистов. При необходимости каждый участник может проходить испытания дистанционно. За конкурсантами будут наблюдать эксперты. Они оценят выполнение заданий. Члены жюри смогут работать как на площадке, так и в режиме онлайн.

Лидеры всех направлений выступят в финале чемпионата 15 ноября на ВДНХ.

О чемпионате

Чемпионат "Абилимпикс" проводится ежегодно, объединяет миллионы людей по всему миру и меняет традиционные взгляды на возможности людей с инвалидностью. Организаторами чемпионата в столице выступают городские департамент труда и социальной защиты населения, департамент образования и науки и Московский региональный центр развития движения "Абилимпикс", который постоянно действует в структуре учебного центра "Профессионал".