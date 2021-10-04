На ВДНХ подготовят специальную программу к Дню учителя

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Специальную программу в честь Дня учителя проведут на ВДНХ в Москве, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"ВДНХ приглашает педагогов, учащихся и их родителей отметить День учителя. Наши музеи и резиденты подготовили специальную программу: лекции, выставку и шоу. Гости ВДНХ узнают о том, как появилась профессия учителя, и о современных вызовах, стоящих перед преподавателями", - рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Так, например, в День учителя в 15:00 и 18:00 мск в центре "Слово" начнутся бесплатные тематические экскурсии "Об учителях и учениках". Участники узнают о первых русских учителях, а также о том, какие педагогические методы они применяли. Например, почему розги и иные методы наказания долго считали неотъемлемым атрибутом образования. Также экскурсанты познакомятся с уникальным опытом земских учителей и революционными подходами А. Макаренко. Поучаствовать можно бесплатно, пройдя предварительную регистрацию.

"А 5 октября в парке "Россия - моя история" на ВДНХ откроется для свободного посещения выставка "Роль учителя в истории России". Она пройдет в рамках Недели учителя и призвана содействовать формированию положительного образа профессии учителя через демонстрацию ее исторической значимости, показать широкой публике высокую гуманистическую миссию педагогов - служение стране и ее будущему. В экспозиции выставки использованы материалы книги "Учитель и учительство в России. История и современность", подготовленной научными сотрудниками Российского государственного гуманитарного университета", - рассказал собеседник агентства.

Также в День учителя на "Робостанции" в 14:00 и 16:00 мск будут читать лекцию на тему "Учитель против искусственного интеллекта". Участникам предстоит узнать, сможет ли заменить искусственный интеллект настоящего педагога. Участие бесплатное, вход по билетам.

Легендарные мультперсонажи кот Матроскин и пес Шарик подготовили в "Союзмультпарке" мультимедийное представление - вместе с детьми и их родителями они поздравят любимых учителей с их профессиональным праздником, а также устроят танцевальный баттл. Грандиозное mock-up-шоу в дни школьных каникул с 4 по 10 октября будет идти ежедневно с 10:30 до 16:30 мск. Участие бесплатное, вход по билетам.

О празднике

День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. Дата совпадает со Всемирным днем учителя. В этот день проходят мероприятия, посвященные учителю, его труду. Педагогические коллективы встречаются на торжественных собраниях, где им вручаются награды, благодарности, дипломы и сувениры. В учебных заведениях и на городских площадках проводят всевозможные мероприятия: концерты, лекции, спартакиады.