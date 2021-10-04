Собянин открыл движение по соединению Северо-Восточной и Северо-Западной хорд

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл движение по транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд и прилегающей улично-дорожной сети.

"Сегодня запускаем важный участок - соединение Северо-Западной и Северо-Восточной хорд. Очень важный и нужный участок, который разгрузит действующие магистрали и соединит эти два больших проекта", - сообщил он.

Собянин отметил, что мало построить отдельные магистрали - необходимо их связать воедино, чтобы автомобилисты могли беспрепятственно попасть из одного конца города в другой. По его словам, благодаря данной связке можно быстро и комфортно пересечь Москву с востока на запад и обратно, минуя центр - практически в бессветофорном режиме.

При этом Собянин сообщил, что Северо-Восточная хорда построена уже на 80%. "Надеюсь, до конца следующего года она тоже будет запущена. Таким образом, будет реализован один из крупнейших дорожных проектов Москвы", - сказал он.

Мэр подчеркнул, что завершение строительства хордовых магистралей является ключевым проектом дорожного строительства на ближайшие годы. Всего же в 2022-2023 годах планируется построить порядка 190 км дорог, добавил он.

Строительство транспортной связки Северо-Восточной и Северо-Западной хорд было начато в апреле 2019 года и завершено в октябре 2021 года - на девять месяцев раньше срока по контракту.

Новая дорога длиной порядка трех километров проходит параллельно строящемуся основному ходу СВХ и напрямую связывает 3-й Нижнелихоборский проезд с проездом Серебрякова и далее с Северо-Восточной хордой. Тем самым исключается необходимость объезда через Ботаническую улицу, Сигнальный проезд, Берёзовую аллею и другие местные улицы.