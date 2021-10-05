Москва присоединилась к нацпроекту повышения производительности труда

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Москва присоединилась к национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости", его участниками в ближайшие три года смогут стать более 550 предприятий города. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

"К 2024 году проект охватит 563 предприятия столицы, которым будет оказана помощь в настройке производственного процесса и обучении сотрудников по методике бережливого производства. Эти мероприятия позволят создать на предприятии условия для повышения производительности труда и эффективности производства, будут способствовать постоянному совершенствованию системы производства и формированию его новой культуры, росту качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

С начала реализации нацпроекта "Производительность труда" на середину 2021 года его участниками стали около 2 800 предприятий. Количество участников национального проекта продолжает расти и в 2024 году может превысить 5 тыс. предприятий.

Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, главной задачей в рамках национального проекта станет обеспечение ежегодного роста производительности труда на средних и крупных предприятиях не ниже 5% в год. При этом адресная поддержка будет распространяться на базовые несырьевые отрасли, а именно на обрабатывающее производство и сельское хозяйство, транспорт и строительство.

"Адресная поддержка для московских участников национального проекта объединит ряд программ, среди которых помощь квалифицированных специалистов по устранению неэффективности в производственном процессе, обучение руководителей и сотрудников предприятий актуальным компетенциям и навыкам управления", - добавил он.

Уполномоченным органом по реализации в Москве нацпроекта "Производительность труда" является департамент экономической политики и развития города Москвы.