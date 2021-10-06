Поезда Московского транспортного узла начали готовить к зиме

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пригородные поезда Московского транспортного узла и региональных центров начали готовить к зимнему периоду. В ходе работ будут проверены системы электрооборудования поездов и переведены на сезонный режим вентиляционные и климатические установки, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В октябре пригородные поезда Московского транспортного узла и региональных центров проходят осенний комиссионный осмотр - традиционную проверку перед зимним периодом. Работники депо, специалисты ЦППК и МТППК готовят к зиме электропоезда, среди которых "Иволга", ЭП2Д, "Ласточка", ЭД4М, ЭТ2М, рельсовые автобусы РА-3", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что во время работ на зимний режим переводятся вентиляционные и климатические установки, проверяется состояние уплотнителей на окнах и дверях вагонов. Кроме того, специалисты обращают внимание на исправность систем обогрева лобовых стекол и электрооборудования поездов. На случай обледенения контактной сети в депо обеспечивается запас антиоблединительной смазки для токоприемников.

В пресс-службе рассказали, что перед началом зимних перевозок все сотрудники ЦППК и МТППК пройдут инструктажи о работе в тяжелых погодных условиях.