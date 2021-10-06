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Выставка о победителях инклюзивного конкурса открылась в галерее "Метро" в Москве

Посетители смогут заглянуть в мир особенных художников и познакомиться с их историями

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Выставка "Моя история", в основе которой - интервью с победителями инклюзивного конкурса "Я художник - я так вижу" и их близкими, открылась в галерее "Метро" на станции "Выставочная" в Москве. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В галерее "Метро" на станции "Выставочная" открылась выставка "Моя история", где посетителям дается уникальная возможность заглянуть в мир особенных художников и познакомиться с их историями. Творческий конкурс "Я художник - я так вижу" для детей и молодых людей с инвалидностью и их братьев и сестер в возрасте от 6 до 20 лет проводит АНО "Колесо обозрения" при поддержке ведущих российских музеев", - говорится в сообщении.

Такие социальные проекты помогают в реабилитации детей с инвалидностью, раскрытии их творческих способностей, а также улучшают психоэмоциональное состояния детей и родителей. Социокультурная реабилитация молодых людей с особенностями ментального развития поддерживает ребят на их творческом пути музейными средствами. Призеров "Я художник - я так вижу" выбирают ведущие музеи России. Генеральный партнер проекта - Московский транспорт. Выставка в галерее "Метро" пройдет до 18 октября.

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