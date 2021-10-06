В Москве восстановят объекты культурного наследия, входящие в состав МГУ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Подготовка к 270-летнему юбилею МГУ им. М. В. Ломоносова, который состоится в 2025 году, включит в себя восстановление объектов культурного наследия, входящих в состав университетского кампуса на Ленинских горах. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования юбилея университета.

"В рамках подготовки запланировано восстановление объектов культурного наследия, входящих в состав кампуса на Ленинских горах. Среди них - главное здание вуза, ставшее символом университетского образования в России и мире. Кроме того, запланирована модернизация корпусов физического, химического, биологического факультетов, факультета почвоведения и других зданий, в том числе исторических корпусов Московского университета, расположенных на Моховой улице", - сообщил Дмитрий Чернышенко. Его слова приводятся на сайте кабмина.

Чернышенко отметил, что МГУ по праву считается эталонным носителем научно-образовательных традиций, поэтому важно, чтобы главный вуз страны был комфортным для студентов и преподавателей. Программа юбилейных мероприятий направлена на улучшение материально-технической базы МГУ, добавил зампред правительства.