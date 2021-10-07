Выставка "Открой Моспром. Механизмы большого города" заработала в Москве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Тематическая выставка "Открой Моспром. Механизмы большого города", организованная в центре современного искусства "Винзавод", заработала 7 октября - в День московской промышленности.

"Москва была и остается главным промышленным центром страны, здесь производится все, начиная от пищевой продукции, хлеба, сосисок, колбасы, и заканчивая космическими аппаратами. Огромные кластеры автомобильной промышленности, электроники и практически все, что окружает нас в быту, так или иначе производится в Москве. Я в День промышленности поздравляю предприятия Москвы, в которых работают около 700 тыс. человек, поздравляю коллективы, поздравляю тех, кто своим трудом создает уникальную продукцию, в том числе и оборонную, для защиты нашей страны", - сказал мэр города Сергей Собянин, принявший участие в открытии выставки.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра столицы, Москва является одним из крупнейших центров промышленного производства в Российской Федерации, на территории города действует свыше 3 тыс. предприятий, в том числе более 700 крупных и средних.

Доля московских предприятий в общем объеме промышленного производства в России составляет в среднем 13% и порядка 45% - в объеме промышленного производства Центрального федерального округа.

Основу промышленного сектора столицы составляют обрабатывающие производства (75%), обеспечивающие свыше 16% ВРП Москвы.

Выставка "Открой Моспром. Механизмы большого города" посвящена работе московских фабрик и заводов. На ней представлены достижения более 100 столичных производств.

Экспозиция площадью свыше 1,5 тыс. кв. м поделена на пять тематических пространств: "Квартира", "Улица", "Офис", "Парк" и "Неоновый город", включает более 20 интерактивных мультимедиа-инсталляций. Формат выставки позволяет взаимодействовать с экспонатами: посидеть на "умном" диване, послушать индустриальную симфонию, собрать модель самолета.