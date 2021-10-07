Фестиваль книжной иллюстрации открылся в центре дизайна Artplay в Москве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы открылся в центре дизайна Artplay в Москве, его можно будет посетить до 10 октября включительно. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе учреждения.

"В центре дизайна Artplay стартовал международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы МОРС 2021. Он будет проходить с 7 по 10 октября. Мероприятие включает в себя коллективную выставку, лекционную программу, сателлитные выставки, мастер-классы, маркет и смотры портфолио. Традиционно фестиваль объединяет современных книжных иллюстраторов и художников, издателей, писателей и читателей. Каждый год выпускается каталог фестиваля, который рассылается ведущим мировым издательствам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке представлены работы 109 прошедших отбор иллюстраторов из России, стран СНГ, Европы, Индии и Китая. Кроме этого, на фестиваль приедут гости из Франции, Бельгии, Швейцарии и Белоруссии, а также будут онлайн-подключения лекторов из Мексики, Канады, Италии, Германии, Испании и Польши.

Гости фестиваля также смогут приобрести работы иллюстраторов и лучшие иллюстрированные книги, а в пятницу вечером посетить показ анимационного фильма. Параллельно с этим мероприятием по всей Москве будут проходить шесть бесплатных сателлитных выставок российских и иностранных иллюстраторов.