Питомцу "Москвариума" Аристотелю ко Дню осьминога подарили пятикилограммовый торт

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Праздничная программа ко Всемирному дню осьминога, который отмечается 8 октября, ждет посетителей Центра океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ. В честь праздника одному из питомцев центра - осьминогу Аристотелю - подарили пятикилограммовый морской торт, сообщили ТАСС в пресс-службе "Москвариума".

В центре отметили, что осьминог - один из самых загадочных обитателей Мирового океана. В природе существуют десятки видов, вес крупных особей может достигать 50 кг, а размеры - от 1 см до 5 м. Самый крупный вид - это Гигантский осьминог, или осьминог Дофлейна, размах щупалец которого может достигать 5 м, а вес - 50 кг. Осьминог этого вида и живет в "Москвариуме", а Аристотелем его назвали за высокий интеллект и любознательность. Сейчас ему уже 1,5 года.

"В честь Всемирного дня осьминога, который ежегодно отмечается 8 октября, ихтиологи "Москвариума" сделали сюрприз для Аристотеля. Специально к празднику специалисты "Москвариума" вместе с профессиональными кондитерами впервые приготовили уникальный морской торт. В состав торта вошли только натуральные ингредиенты высочайшего качества: водоросли ламинария, рыба, лангустины, креветки, раки, крабы и мидии", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что морские деликатесы были заправлены в желе из натурального агар-агара на основе красных водорослей. Процесс приготовления торта с учетом подбора ингредиентов и создания формы "морского шедевра" занял 12 часов.

"Несмотря на небольшой диаметра торта - 40 см, его вес составил более 5 кг за счет высокого и плотного слоя желе из агар-агара. Подарок был вручен герою дня во время подводного кормления. Торт на дно морского аквариума доставил ихтиолог-водолаз. Аристотель с большим интересом принялся изучать подарок и самого дарителя", - рассказали в "Москвариуме".

Как сообщалось, с 8 по 10 октября в "Москвариуме" пройдет специальная программа в честь праздника. Так, например, в выходные дни, 9 и 10 октября, на экспозиции "Аквариум" в зоне "Островок творчества" для юных гостей четыре раза в день будет проходить игровая программа-квест "У осьминога восемь ног". Вместе с профессиональными аниматорами дети в игровом формате познакомятся с осьминогом, узнают о нем интересные факты, разгадают морские загадки и поучаствуют в конкурсах. Для участия в квестах необходимо приобрести билеты в "Аквариум" и записаться по телефону кол-центра: +7(499)677-99-99. Полная программа праздника опубликована на сайте "Москвариума".