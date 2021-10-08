В Москве дороги и тротуары промоют со спецшампунем 9 октября

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московские дороги, тротуары, дворы и общественные пространства промоют в субботу, 9 октября, со специальным шампунем, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в пятницу.

"В субботу специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", - говорится в сообщении.

Специальный шампунь применяется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. После этого будет проведена обычная мойка водой. Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно. Оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.