Московские специалисты выиграли 22 медали в национальном чемпионате "Навыки мудрых"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сборная Москвы выиграла финал национального чемпионата "Навыки мудрых", который проводится по стандартам WorldSkills для специалистов старше 50 лет. В активе участников 13 золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали, конкурсанты демонстрировали навыки в 25 видах профессиональной деятельности, сообщается в субботу на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Сборная Москвы победила в финале национального чемпионата "Навыки мудрых" - соревнований по стандартам #WorldSkills среди специалистов 50+. Наши мастера завоевали 22 медали, в том числе 13 золотых. Поздравляю, вы действительно лучшие в своем деле", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, чьи слова приводятся на сайте.

Соревнование прошло в смешанном формате. Участники выступали на площадках образовательных организаций в регионах, а эксперты оценивали качество выполненных работ из специального центра управления, который находился в Новосибирске. Москвичи показывали свое мастерство в 18 колледжах столицы.

"Финал IV Национального чемпионата "Навыки мудрых" проходил с 6 по 8 октября. За медали в 28 номинациях боролись более 300 конкурсантов из 62 регионов России. В активе сборной Москвы 22 медали: 13 золотых, шесть серебряных и три бронзовые", - уточняется на портале.

Чемпионат профмастерства "Навыки мудрых" для специалистов старше 50 лет проводится с 2018 года. Благодаря ему люди старшего возраста могут продемонстрировать конкурентоспособность и профессиональное долголетие, а работодатели - вспомнить о плюсах мастерства зрелых специалистов, отмечается на сайте.