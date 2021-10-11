Новая онлайн-услуга для записи в школу приемных родителей появилась в Москве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Новая онлайн-услуга для будущих приемных родителей появилась на московском портале "Моя новая семья". Теперь будущие опекуны смогут оставить контактные данные для оповещения их об освободившемся месте в школе, в которой они хотят проходить подготовку, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Наша главная цель - дать возможность поскорее воссоединиться детям, лишившимся родителей, и их новым, приемным семьям. Система постоянно развивается, чтобы быть наиболее удобной, полезной и эффективной. Мы часто получали сообщения о том, что у кого-то не получается попасть в желаемую школу. Поэтому была разработана новая онлайн-услуга для портала "Моя новая семья" - вкладка "Лист ожидания". Сервис поможет будущим замещающим родителям как можно скорее попасть на подготовку именно в ту школу приемных родителей, в которую они хотят", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерины Бербер.

Вкладка "Лист ожидания" в случае отсутствия свободных мест в желаемой школе позволит будущим приемным родителям оставить контактные данные. С ними свяжутся специалисты, как только откроется запись в новую группу.

В Москве будущим опекунам необходимо пройти обязательную подготовку в школе приемных родителей. На территории города работают более 30 школ для приемных родителей. Занятия в них проводятся в очной или очно-заочной формах. После обучения родители получают бессрочное свидетельство о прохождении курса подготовки, которое понадобится для оформления документов на ребенка.