Движение машин на четырех ж/д переездах Казанского направления ограничат в октябре

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Движение автомобилей на четырех железнодорожных переездах Казанского направления Московского железной дороги (МЖД) будет ограничено во второй половине октября. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе МЖД.

"На четырех железнодорожных переездах Казанского направления Московской железной дороги будет ограничено движение автомобилей во второй половине октября. Так, в ночь на 14 октября, с 15 на 16 октября и с 16 на 17 октября с 22:00 мск до 05:00 мск частично перекроют переезд 33 км перегона Люберцы-1 - Быково, с 19 на 20 октября и с 26 на 27 октября с 23:00 мск до 05:00 мск - 50 км в Раменском, с 20 на 21 октября и с 21 на 22 октября с 23:00 мск до 05:00 мск - 56 км перегона Раменское - Бронницы. Кроме того, 14 октября с 09:00 мск до 19:00 мск будет закрыт переезд 158 км возле станции Черусти", - сообщили в пресс-службе.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.