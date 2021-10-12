Арт-объект в виде открытой книги появился в литературном сквере в Москве

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Архитектурно-декоративная композиция из камня, названная "Книги - корабли мысли", появилась в литературном сквере на улице Бориса Галушкина в Москве. Об этом сообщается на сайте управы Алексеевского района столицы во вторник.

"В литературном сквере, расположенном около библиотеки на Бориса Галушкина, появился уникальный арт-объект - архитектурно-декоративная композиция из камня, названная "Книги - корабли мысли". Впервые она предстала перед жителями и гостями в рамках районного праздника", - говорится в сообщении.

В праздничном мероприятии приняли участие глава управы Алексеевского района Вадим Бужгулашвили, представитель столичного департамента культуры Владимир Савельев, а также приглашенные гости и жители Алексеевского района.

Отмечается, что главным элементом эмблемы является открытая книга, и означает книгу жизни и мудрости. В системе символов Грааля книга также обозначает поиск. Открытая книга означает книгу жизни, учение и дух философии, откровение и мудрость писаний.

"В честь открытия новой скульптуры в сквере состоялась праздничная шоу-программа. Для зрителей выступили заслуженный артист России Симон Осиашвили, поэт-песенник Дмитрий Чернов, а также эстрадно-джазовый ансамбль "Остров мечты", - добавляется в материале.

Архитектурно-декоративная композиция разработана в "Студии Согоян".