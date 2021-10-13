Дом культуры "Маяк" в Чертанове Южном в Москве отремонтируют в 2022 году

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Дом культуры "Маяк" в Чертанове Южном в Москве, находящийся в аварийном состоянии, отремонтируют в 2022 году. Капитальный ремонт пройдет в рамках программы "Развитие культурно-туристической среды и сохранения культурного наследия", сообщила пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

"Сегодня здание находится в аварийном состоянии, частично обрушился потолок над сценой зрительного зала. Выполнение работ по капитальному ремонту дома культуры "Маяк" позволит привести здание в рабочее состояние и даст возможность полноценно вести творческую и учебную деятельность коллективам. Победителю процедуры предстоит обустроить новую кровлю, произвести ремонт фасадов и замену их элементов (окна, двери), а также отремонтировать входную группу и крыльцо. В помещениях для проведения занятий в клубной части предусматривается шумоизоляция стен с виброизоляцией и обустройство плавающих полов", - говорится в сообщении.

Департамент объявил закупку на выполнение работ по капитальному ремонту здания дома культуры "Маяк" на юге Москвы. Заявки на участие в электронном конкурсе принимаются до 20 октября. Срок выполнения работ составит 395 календарных дней с даты заключения контракта. Заказчиком работ выступает ГКУ "Технический центр департамента культуры города Москвы".

ДК "Маяк" начал работать 1962 году на юге Москвы, и сегодня это важнейший культурно-досуговый центр района Чертаново Южное. За десять лет его посетили более 17 тыс. человек. В доме культуры работают более 35 творческих коллективов по самым разным направлениям: танцы, дошкольная подготовка и иностранные языки, спорт, вокал, музыка, творческое развитие и изобразительное искусство. Четыре коллектива ДК "Маяк" удостоены звания "Ведущий коллектив города Москвы".