График поездов Казанского и Горьковского направлений МЖД изменится с 16 октября

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Расписание некоторых поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 16 октября в связи с работами по подготовке инфраструктуры к строительству развязки для МЦД-3. Также с 16 октября изменится график движения поездов на Горьковском направлении, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"Расписание некоторых поездов Казанского направления МЖД изменится в октябре в связи с проведением комплексных работ по подготовке железнодорожной инфраструктуры к строительству развязки для МЦД-3 Крюково-Раменское. Так, в настоящее время на участке от Казанского вокзала до остановочного пункта Электрозаводская ведется строительство временных 3-го и 4-го главных путей, общей протяженностью 1,5 км. С 16 октября начнутся работы по энергообеспечению участка, которые продлятся до конца месяца. Переключение движения на временные пути планируется в ноябре", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что на период проведения работ будут закрыты 3-й и 4-й пути на станции Москва-Пассажирская-Казанская, что повлияет на маршрут пропуска поездов, в связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов Казанского направления МЖД. Изменится время отправления и прибытия ряда электричек, а также количество остановок на маршруте, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту, несколько электричек выведут из графика.

"С 16 по 24 октября железнодорожники проведут работы по укладке второго пути к новой платформе и стрелочного перевода на станции Балашиха Горьковского направления МЖД. В настоящее время в Балашихе завершаются отделочные работы в турникетно-кассовых павильонах и конкорсе", - добавили в пресс-службе МЖД.

Там уточнили, что в эти дни ряд поездов, курсирующих между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная и Купавна выведут из расписания, несколько электричек вместо Балашихи будут курсировать до Железнодорожной и в обратном направлении. У некоторых электропоездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.