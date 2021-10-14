В столице капитально отремонтировали дом с фасадом почти 13 тыс. кв. м

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Ремонт фасада трехподъездного дома завершили на улице Крылатские Холмы в Москве. Площадь капитально отремонтированного фасада почти в 10 раз превышает площадь фасада стандартной пятиэтажки, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

"В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов завершился ремонт фасада 17-этажного жилого дома на улице Крылатские Холмы. Площадь фасада трехподъездного дома - почти 13 тыс. кв. м. Для сравнения: площадь фасада обычной пятиэтажки - 1,5 тыс. "квадратов". Перед окраской стены очистили от старой штукатурки и затерли швы. Цвет фасада остался неизменным - дом с первых дней был белым", - сообщили в пресс-службе, отметив, что масштабные работы длились пять месяцев.

Кроме того, в рамках капремонта в здании заменили инженерные системы водоотведения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, отремонтировали крышу и подвальные помещения. в настоящее время рабочие меняют балконные экраны, ремонтируют цоколь и обновляют входные группы. Полностью завершить капитальный ремонт жилого дома планируется до конца года.

"Дом по адресу: Крылатские Холмы, 27, корпус 3 был построен в 1984 году по типовому проекту, который разработали к Олимпиаде 1980 года. Серия считается одной из самых успешных. Первые дома этой серии появились в Олимпийской деревне для участников Игр. После такие здания строили вплоть до конца 1990-х", - заключили в пресс-службе.