График поездов Казанского направления МЖД и Рязанской области изменится 18-31 октября

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Расписание электричек Казанского направления МЖД в столичном регионе и Рязанской области изменится 18-31 октября в связи с путевыми работами, сообщила пресс-служба МЖД.

"В будни с 18 по 29 октября с 09:30 до 17:30 железнодорожники уложат 500 м бесстыкового пути на участке Бронницы - Фаустово, а с 05:00 18 октября до 07:00 20 октября, с 05:00 22 октября до 16:30 24 октября, 28 - 30 октября с 06:00 до 16:30 - 3 км на участке Ряжск-1 - Кораблино. Кроме того, путевые работы пройдут в выходные 23, 24, 30 и 31 октября с 06:00 до 09:30 на участке Шиферная - Голутвин. В связи с этим изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок некоторых электричек, несколько электропоездов проследуют по укороченному маршруту", - говорится в сообщении.

Ранее на данных участках было уложено 13 и 8 км бесстыкового пути соответственно. Новые бесстыковые или "бархатные" пути позволяют повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума. Во время работ тяжелой техники в Ряжске будет ограничено движение автотранспорта на двух переездах 312 и 314 км. Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.