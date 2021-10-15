Мастер-классы, кинопоказ и спектакль состоятся в Москве в честь Дня отца

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия в честь Дня отца впервые проведут в столице 17 октября, на территории Московского дворца пионеров на Воробьевых горах пройдут мастер-классы, состоятся показ короткометражного фильма "Яблоня" с актером Федором Добронравовым и спектакль Театра юных москвичей. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"17 октября мы впервые будем праздновать День отца и отметим его в самом знаковом месте Москвы - Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Начнем праздник с просмотра короткометражного фильма "Яблоня" с Федором Добронравовым в главной роли, а после обсудим роль отцовства и поговорим с писателями и поэтами о том, что может стать традицией празднования Дня отца", - приводятся в сообщении слова председателя Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве Алексея Чегодаева.

Отмечается, что посетителей ждут дискуссионный клуб, спектакль Театра юных москвичей в Большом концертном зале, мастер-классы и полевая кухня. Также все желающие смогут попробовать выполнить нормативы ГТО.

Мероприятия будут проведены с соблюдением всех противоэпидемических требований и строгих мер безопасности. Для посещения необходимо зарегистрироваться на сайте vorobievygory-events.timepad.ru.