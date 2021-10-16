Облачная погода, дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 16 октября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 8-10 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 2 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 6 - плюс 11 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 1 градус.