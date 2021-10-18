Новый гастроквартал "Депо" откроется около Комсомольской площади в Москве в 2022 году

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Киевская площадь" займется редевелопментом зданий троллейбусного парка около Комсомольской площади в Москве. Во второй половине 2022 года здесь откроется новый гастрономический квартал с бизнес-кластером "Депо Три вокзала", сообщили в понедельник ТАСС в компании.

"Экосистемы - растущий сегмент девелопмента, требующий новых интересных подходов. "Депо", на наш взгляд, уже больше чем просто многофункциональный гастроквартал, и его концепция идеально подходит для создания целой экосистемы. Новое пространство откроется для посетителей во второй половине 2022 года", - сказал представитель группы компаний "Киевская площадь" Владислав Юсупов.

Ключевым элементом "Депо Три вокзала" станет фудмолл площадью более 8 тыс. кв. м. Кроме того, здесь откроется бизнес-кластер, кинопаркинг и другие сервисы и услуги. Предполагается, что в "Депо Три вокзала" будут проходить выставки, фестивали, концерты, образовательные проекты и благотворительные акции. Проект редевелопмента также включает благоустройство городской территории площадью более 1,8 га (общая площадь 2,8 га). Уточняется, что новый проект создаст более 2 тыс. рабочих мест.

Комплекс зданий 2-го троллейбусного парка, в котором появится "Депо "Три вокзала", построен в начале XX века и является объектом культурного наследия. Он расположен на Новорязанской улице рядом с Казанским, Ленинградским и Ярославским вокзалами. Здания троллейбусного парка принадлежат "Киевской площади" на основании долгосрочного договора аренды, который был заключен в октябре 2020 года с "Мосгортрансом".

"Уникальный опыт, который получила "Киевская площадь" в реализации "Депо Лесная", позволит и новому "Депо Три вокзала" с его расширенной многофункциональностью стать значимым элементом городского ландшафта,", - добавил Юсупов.

"Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева является одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России и включает такие проекты, как торговый центр "Европейский", рынки "Садовод" и "Фуд сити", гастрономический квартал "Депо Лесная", гостиница "Украина", реконструирует спортивно-развлекательный комплекс "Олимпийский".