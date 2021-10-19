Медиафестиваль "Твоя Москва" пройдет возле главного здания МГУ с 22 по 24 октября

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Городской медиафестиваль "Твоя Москва" состоится на Университетской площади возле главного здания Московского государственного университета (МГУ) с 22 по 24 октября. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"На Университетской площади перед главным зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова с 22 по 24 октября пройдет городской медиафестиваль "Твоя Москва". На эспланаде установят гигантский мультимедийный интерактивный куб, на котором, помимо видеоработ визуальных дизайнеров, будут транслировать концерты и лекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интерактивный куб высотой с трехэтажный дом будет состоять из четырех вертикальных LED-экранов. Суммарная площадь экранов составляет более 500 кв. м. Внутри арт-объекта находится стометровое пространство с зоной для спикеров и гостей, способное трансформироваться из телевизионной студии в концертную площадку. Также в нем предусмотрено семь верхних экранов, создающих эффект дополненной реальности.

Интерактивный павильон в первые дни фестиваля будет работать в формате открытого лектория. Лекции и дискуссии будут транслировать на гранях куба, а также на сайте и в группе "Москвы 24" в социальной сети "ВКонтакте". А 24 октября на гранях куба можно будет увидеть выступления популярных артистов - Клавы Коки, Niletto и Полины Гагариной.

Для посещения фестиваля необходимо пройти предварительную регистрацию, которая откроется 19 октября. Количество мест ограниченно. Мероприятие будет проходить с соблюдением эпидемиологических требований.