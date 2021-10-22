Движение по ЦКАД в Москве восстановлено после падения информационного щита

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на внутренней стороне ЦКАД в Москве полностью восстановлено после падения информационного щита. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Движение полностью восстановлено", - сказали в пресс-службе.

Ранее на 238-м км внутренней стороны ЦКАД по направлению движения в сторону Киевского шоссе на дорогу упал информационный щит. Движение было полностью перекрыто.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ветре до 20 м/с в столице в течение дня. Москвичам посоветовали в связи с этим обходить шаткие конструкции и рекламные щиты на улице, парковать машины вдали от деревьев. По данным источника ТАСС, несколько машин повреждены упавшими от сильного ветра деревьями в Москве.