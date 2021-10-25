На станции Балашиха Горьковского направления МЖД открылась платформа и пешеходный мост

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Новая платформа, вестибюли и крытый пешеходный мост открылись для пассажиров на станции Балашиха Горьковского направления МЖД. Кроме того, на участке от станции Стройка до Балашихи введен в эксплуатацию второй главный путь, что позволило увеличить количество поездов, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"На станции Балашиха Горьковского направления МЖД завершилась реконструкция пассажирской инфраструктуры. Для пассажиров открылись новая платформа, вестибюль, два турникетных павильона и крытый пешеходный мост. Платформа на станции Балашиха островного типа, с каждой стороны стали останавливаться поезда. Длина платформы 290 м, для защиты от осадков она оборудована навесом", - говорится в сообщении.

С обеих сторон возведены павильоны, где установлены турникеты и билетопечатающие автоматы. Для обеспечения безопасного перехода через железнодорожные пути и выхода пассажиров на платформу на станции построен крытый пешеходный мост, который соединил улицы Советскую и Орджоникидзе. Из одного павильона предусмотрен проход на мост, из другого - на улицу Советскую. Кассовый павильон расположился в отдельном здании. На привокзальной площади проведено благоустройство, обустроена территория, прилегающая к автобусной остановке, на тротуаре уложена новая плитка.

"Благодаря созданной новой железнодорожной инфраструктуре улучшится транспортное сообщение с одним из крупнейших городов Подмосковья - Балашихой. Так, с 25 октября между Москвой и Балашихой начали курсировать четыре дополнительных пригородных поезда, еще у 28 время в пути сократилось от двух до восьми минут. С введением нового графика, 12 декабря, планируется добавить еще восемь дополнительных электричек по выходным дням и четыре по рабочим. Таким образом, 84 поезда в сутки будут курсировать на этом маршруте по выходным дням, 72 - по рабочим", - отметил начальник МЖД Михаил Глазков.

Он добавил, что новая железнодорожная инфраструктура позволит обеспечить движение электричек в тактовом режиме на перспективном МЦД-4 "Апрелевка-Железнодорожная".

История проекта

Проект по строительству новой пассажирской инфраструктуры и второго главного пути на участке Реутово - Балашиха компания ОАО "РЖД" реализует с 2016 года. Объекты пассажирской и путевой инфраструктуры вводились поэтапно. Так, в декабре 2020 года была открыта двухпутная железнодорожная эстакада протяженностью 1,7 км, которая позволила разделить маршруты движения поездов на Горьковском направлении МЖД и увеличить его пропускную способность. На станциях Реутово, Стройка и Горенки были открыты новые платформы, запущен второй главный путь от Реутово до Стройки. 1 октября 2021 года на станциях Стройка и Горенки для пассажиров заработали три новых пассажирских павильона - два на станции Стройка и один в Горенках.

Всего в этом году на участке от Стройки до Балашихи железнодорожники уложили 12 км бесстыкового пути, построили два однопутных моста для второго главного пути через реку Серебрянка и Чернавка, длина пролетных строений которых составляет по 9,7 м, обустроили две водопропускных трубы. Для обустройства контактной сети установлено более 400 опор.