Число палов травы на природных территориях Москвы сократилось на треть

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Количество палов травы на природных территориях Москвы за последние годы сократилось на треть, с начала этого года было зафиксировано более 20 случаев. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Завершилась ежегодная противопожарная кампания в местах отдыха населения на природных территориях столицы. В этом году зафиксировано на треть меньше палов травы, чем за аналогичный период 2019 года. Если в 2021-м зафиксировали более 20 таких случаев, то в 2019 и 2018 - более 30", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно - с марта по сентябрь - на природных территориях столицы усиливаются меры пожарной безопасности. Проводятся работы по удалению сухостойных и буреломных деревьев, валежника, сухой травы. Вводится усиленный режим дежурств и патрулирований.

С первого марта инспекторы Мосприроды провели более 21 тыс. патрулирований на природных территориях, пройдя около 220 тыс. км. Еще более 1,1 тыс. патрулирований прошли с привлечением членов добровольных пожарных дружин.

"Во время патрулирований проводили профилактические беседы и инструктажи с отдыхающими, выдавали памятки с правилами пожарной безопасности на природных территориях. В местах отдыха населения были установлены более 200 аншлагов, билбордов, стендов и плакатов на противопожарную тематику", - добавляется в материале.