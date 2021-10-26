В московском метро 29-31 октября закроют участок БКЛ от "Хорошевской" до "Мневников"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Поезда московского метрополитена не будут курсировать между станциями "Хорошевская" и "Мневники" Большой кольцевой линии (БКЛ) с 29 по 31 октября, для комфортного передвижения пассажиров во время закрытия участка метро будут работать автобусы КМ и изменены схемы движения ряда действующих маршрутов. Закрытие необходимо для присоединения к сетям новых станций БКЛ, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 29 по 31 октября временно закроем для пассажиров участок БКЛ от "Хорошевской" до "Мневников". Это нужно, чтобы провести работы по присоединению новых станций Большой кольцевой к сети метро. Специалисты подключат системы автоматики и телемеханики движения поездов, проверят работоспособность и надежность всех инженерных систем", - говорится в публикации.

Отмечается, что работы пройдут в нерабочие дни. В это время поезда по БКЛ будут ходить только между станциями "Савеловская" и "Деловой центр".

"По маршруту закрытых участков метро мы запустим бесплатные автобусы КМ: КМ1 - от "Хорошевской" до "Народного Ополчения" (с 05:30 мск до 01:10); КМ2 - от "Хорошевской" до "Мневников" с остановкой у "Народного Ополчения" (с 05:20 до 01:20). Наши сотрудники помогут пассажирам сориентироваться на месте", - сообщили в департаменте. Также до станции "Народное Ополчение" можно будет доехать на регулярных маршрутах наземного транспорта: м35, т21, т65, т86, 155, 345 и 800.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она значится под номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой линии метро и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ (протяженностью 70 км) разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры (МЦД). Уже введено 12 станций БКЛ, в 2021 году ожидается ввод в эксплуатацию одновременно 10 станций.