Дворец тенниса с изображением летящего мяча построят в Москве

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Дворец тенниса в составе Национального теннисного центра им. Хуана Антонио Самаранча площадью порядка 21 тыс. кв. м построят в Москве. Основной объем закроют горизонтальные тонкие ламели золотистого цвета, а над главным фасадом разместится композиция с изображением летящего теннисного мяча, сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"В составе Национального теннисного центра им. Хуана Антонио Самаранча построят Дворец тенниса, его украсят ламели золотистого цвета, также над главным фасадом разместится композиция, изображающая полет теннисного мяча. Помимо кортов, спортивных залов, трибун, в его составе будут офисные и административные помещения с конференц-залом, а также кафе на 130 мест. <…> На строительство Дворца тенниса заложены средства в Адресной инвестиционной программе города Москвы", - приводятся слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Тренажерный зал и реабилитационный спортивный центр оснастят самым современным оборудованием. На первом этаже предусмотрен магазин спортивных товаров. В подземном уровне разместится паркинг. Все помещения дворца будут доступны для маломобильных категорий граждан, в частности, предусмотрен отдельный зал для хранения колясок спортсменов с ограниченной возможностью передвижения.

Сейчас на этом участке по адресу Ленинградское шоссе, з.у.45/47, находится долгострой 2007 года, который частично разберут, а на его месте построят современное здание.