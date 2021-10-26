При прокладке метротоннеля произошел выход воздуха на гладь Москвы-реки

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Выход воздуха на гладь Москвы-реки произошел при строительстве тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена из-за расположенных на трассе его залегания песчано-галечниковых грунтов. Строительство тоннеля между станциями "Печатники" и "Нагатинский затон" ведется в плановом режиме, его готовность превышает 75%, сообщил ТАСС во вторник гендиректор АО "Мосинжпроект", оператора программы развития московского метрополитена, Юрий Кравцов.

Ранее в соцсетях было опубликована видеозапись, где на поверхность Москвы-реки между Печатниками и Нагатинским затоном выходил воздух.

"Это обычная ситуация в таких грунтах: выдавливаемый воздух поднимается вверх, образуя круги на воде", - пояснил руководитель холдинга, добавив, что на работу тоннелепроходческого комплекса данный процесс не повлиял - все узлы и агрегаты проходческого щита "Виктория" исправны, работы продолжаются по графику.

"Продолжается строительство двухпутного тоннеля между станциями "Печатники" и "Нагатинский затон" БКЛ метро - щит-гигант "Виктория" диаметром 10 м уже прошел более 1,3 км из почти 1,7 км, что составляет более чем три четверти запланированного пути, и ведет работы в штатном режиме под акваторией Москвы-реки", - отметил Кравцов. Он сказал, что перед началом проходки под акваторией Москвы-реки была произведена замена режущего инструмента тоннелепроходческого щита на специально оборудованной площадке.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро значится под номером 11, окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году станет самой протяженной линией метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой линии метро и Московского центрального кольца (МЦК). На БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры. Уже введено 12 станций БКЛ, в 2021 году ожидается ввод в эксплуатацию одновременно 10 станций. Сегодня на востоке БКЛ в активном строительстве 4 станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Их ввод улучшит транспортную доступность прилегающих районов.