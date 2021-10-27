Станцию Кокошкино открыли на Киевском направлении МЖД после реконструкции

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Станцию Кокошкино Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) открыли после реконструкции. В открытии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони, заместители мэра Андрей Бочкарев и Максим Ликсутов.

"Новая станция дает комфорт, но самое главное - [возможность] быстро доехать до центра, для этого реконструировали пути, запустили новые электрички и дальше сейчас реконструируем до Киевского вокзала пути. Можно сказать, что к вам пришло наземное метро, меньше 50 минут до центра. <…> Будет возможность пересадки на Большую кольцевую линию метро на Аминьевской. Если дальше проехать, то на Минской можно пересесть на Солнцевскую линию, не выходя, с одним билетом, можно будет отсюда проехать по всей Москве. Это не только одна станция, огромная новая транспортная система Москвы, которая создается благодаря сотрудничеству с РЖД, строительству метрополитена, которая будет частью МЦД-4 - самого крупного диаметра, который соединит семь вокзалов Москвы", - сказал на открытии Собянин.

Как отметил Тони, вместе с запуском МЦД-4 для пассажиров ряда станций Киевского направления МЖД в конце 2023 года - в начале 2024 года начнет действовать новая билетная система. "Все работы идут четко по графику. До конца года планируется завершить работы еще на трех станциях - Аминьевской, Матвеевской и Минской. Все работы на других станциях диаметра идут в соответствии с графиком, в том числе на Курской и Площади трех вокзалов, откуда в перспективе можно будет уехать и в Санкт-Петербург по высокоскоростной [железнодорожной] магистрали", - сказал он.

Кокошкино стало шестой станцией Московского транспортного узла, она расположена в одноименном поселке между станциями Толстопальцево и Санино Киевского направления МЖД. Станция ранее называлась Кокошкинской, была открыта в 1899 году. Свое название она получила по фамилии местных землевладельцев Кокошкиных. Впоследствии, в 1956 году, поселок, образованный рядом с платформой, также получил название Кокошкино.

"Комплексная реконструкция станции Кокошкино была начата в июле 2019 года и завершена в октябре 2021 года. Работы проходили без остановки движения поездов", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В пресс-службе уточнили, что в ходе реконструкции на месте старой станции Кокошино был построен современный пригородный вокзал площадью порядка 4,8 тыс. кв. м, его провозной способности хватит на многие годы вперед. На двух береговых платформах установлены стойки SOS, скамейки и автоматы по продаже билетов. Навесы на всю длину защищают пассажиров от дождя и снега. Реконструкция станции создала серьезный задел для комплексного развития близлежащих территорий.

Центр стал ближе

В мэрии отметили, что современный пассажирский терминал с двумя кассами, динамической системой навигации, турникетной линейкой и туалетными комнатами расположен в подземном уровне и имеет выходы по обе стороны железнодорожных путей - на Железнодорожную, Учительскую и 1-ю Октябрьскую улицы. Для прохода к поездам можно воспользоваться эскалаторами и пассажирскими лифтами. Для обогрева в холодное время года пригородный вокзал оснащен тепловыми завесами и инфракрасными обогревателями.

"Новая станция улучшит комфорт поездок порядка 20 тыс. человек - жителей поселка Кокошкино и близлежащих СНТ. В ближайшие годы среднесуточный пассажиропоток станции увеличится с нынешних 1,4 тыс. до 3,2 тыс. человек - с перспективой дальнейшего роста по мере ввода в эксплуатацию новых жилых комплексов и мест приложения труда, запланированных к строительству в этом районе города", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Рядом со станцией расположены остановки 5 маршрутов наземного общественного транспорта. Поездка на поезде от станции Кокошкино до Киевского вокзала занимает примерно 50 минут, на автомобиле - порядка 1,5 часов. В конце 2021 года, после открытия новых станций Аминьевская и Минская, пассажиры получат возможность сделать пересадки на Солнцевскую и Большую кольцевую линии метро, не доезжая до Киевского вокзала. Время поездки от Кокошкино до Аминьевской составит примерно 30 минут.

"В 2022 году планируется провести благоустройство прилегающей к ж/д станции Кокошкино территории. В частности, будут выполнены работы по устройству тротуаров, велодорожек, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, автостоянки, дополнительных светофоров и навигационных стел", - заключили в мэрии.