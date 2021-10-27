Выставочный павильон для глубоководных аппаратов появится при Институте океанологии РАН

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали проект Центра биогеохимических и информационных технологий при Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН. Его особенностью станет огромный выставочный павильон для глубоководных аппаратов, который будет виден с улицы сквозь прозрачный фасад здания, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

"Новое здание будет иметь семь наземных и три подземных этажа. Архитектурный облик решен в той же стилистике, что и существующее здание Института по проекту Белопольского. Особым предметом гордости Центра станет выставочный павильон для глубоководных аппаратов, среди которых знаменитый "МИР-2", благодаря которому состоялись сотни научных миссий на глубине, проводились съемки фильмов и спасательные операции. Главный фасад решен в виде объемного витража, за которым как раз и разместится выставка, со стороны будет казаться, что из здания хлынула вода", - приводятся слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Общая площадь комплекса составит 12 тыс. кв. м. Основное место займут научные помещения, например, зал с испытательным бассейном для калибровки гидроакустических преобразователей и испытаний аппаратуры; различные хранилища биоматериалов и коллекций, экспериментальная термостатная комната, молекулярно-генетические и геохимические лаборатории, помещение для 3D-моделирования.

"В составе Центра предусмотрен научно-просветительский блок, который включает выставочный павильон для глубоководных аппаратов, учебные комнаты для проведения семинаров для молодых ученых, музей истории РАН. В качестве одного из экспонатов решено использовать уникальную сферическую проекцию. Эта система представляет собой глобус, на котором транслируется видео в высоком разрешении. Посетителям покажут атмосферные шторма, изменения климата и температуры океана", - отметила пресс-служба.

Институт океанологии им. П. П. Ширшова - ведущий научный центр России в сфере изучения океана, который имеет более чем 70-летний опыт исследований, проводит лабораторные эксперименты и практические экспедиции. В рамках реализации национального проекта "Наука" предусмотрено развитие его инфраструктуры и материально-технической базы. Строительство Центра биогеохимических и информационных технологий позволит реализовать эти задачи, в частности, разместить и эффективно использовать дорогостоящее научное оборудование. Кроме того, новые лаборатории позволят институту выйти на мировой уровень изучения климатических изменений, генетических исследований морской фауны. Проектировщиком выступает ООО "Гипрокон-проектирование".