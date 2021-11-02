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На юге Москвы восстановили движение трамваев после повреждения контактной сети

Причиной повреждения стал грузовик с прицепом, который задел контактную сеть

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Движение трамваев №1 и 16 на Чертановской улице в Москве восстановлено после повреждения контактной сети. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Восстановлено движение трамваев № 1, 16 по Чертановской улице", - говорится в публикации.

В понедельник около 21:15 на Чертановской улице, 50, в результате повреждения контактной сети произошло искрение провода на крыше трамвая, следовавшего по маршруту №16. По предварительным данным, причиной повреждения стал грузовик с прицепом, который задел контактную сеть при пересечении трамвайных путей. Возгорание было оперативно ликвидировано.

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