В Москве к весне 2022 года могут завершить реконструкцию футбольного стадиона "Москвич"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Работы по реконструкции стадиона "Москвич" находятся на завершающей стадии, их планируется завершить к весне 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На объекте завершены монолитные работы, монтаж металлоконструкций, кладка стен и перегородок, ведется отделка помещений. Также мы закончили обустройство подогрева футбольного поля. Готовность объекта составляет около 80%. <...> Завершить работы по реконструкции планируем к весне 2022 года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что сейчас на стадионе "Москвич" завершаются работы по устройству внутренних инженерных систем, фасада и футбольного поля, монтаж сидений на трибунах. На объекте трудятся 230 человек, заняты 17 единиц техники.

По словам заммэра, после реконструкции стадион "Москвич" станет важной точкой притяжения в районе Текстильщики. На обновленной арене можно будет проводить городские соревнования по футболу и легкой атлетике.

"Проект реконструкции предполагает создание секторов для прыжков с шестом, в длину и в высоту, бега с препятствиями. Также здесь появится легкоатлетическое ядро. В подтрибунном пространстве разместят новую стрелковую галерею", - добавил Бочкарев.

На стадионе также появится зал для пресс-конференций, смешанная зона, рабочее помещение для сотрудников СМИ, а также комментаторские кабины. На втором уровне трибун обустроят фойе и санузлы для зрителей.