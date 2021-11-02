Аудионавигацию установят более чем на 70% станций московского метро к 2023 году

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Звуковые маячки для слабовидящих пассажиров установят на 70% станций Московского метрополитена к 2023 году. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"К 2023 году мы установим аудионавигацию в метро больше чем на 70% станций - об этом нас попросила московская городская организация Всероссийского общества слепых. Звуковые маячки станут дополнительным ориентиром и для пассажиров с плохим зрением на всех станциях БКЛ, их установят над входом в вестибюли и подуличные переходы", - говорится в публикации.

Там уточняется, что маячок издает однотонный короткий периодичный звук, его громкость можно настроить вручную или установить автоматический режим. Он должен помочь пожилым пассажирам и людям с нарушением зрения легче находить вход в метро.

"В этом году уже установили 60 звуковых устройств на 45 станциях метро. Продолжает развитие и сервис ЦОМП (центр обеспечения мобильности пассажиров - прим. ТАСС), созданный специально для помощи в передвижении пассажиров на городском транспорте. За 9 месяцев этого года инспекторы центра сопроводили больше 41 тыс. пассажиров", - отметил заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.